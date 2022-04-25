Doğu Afrika’da kuraklık alarmı: Acil önlem çağrısı yapıldı

Doğu Afrika’da devam eden kuraklık nedeniyle 40’tan fazla sivil toplum kuruluşu, “acil önlem alınması” çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından düzenlenen ve 40’tan fazla uluslararası kuruluşun yer aldığı toplantıda, Doğu Afrika bölgesinde devam eden kuraklık görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın bölgedeki birçok ülkeyi olumsuz etkilediği ve bu nedenle “acil önlem alınması” istendi.

Açıklamada, kuraklığın yanı sıra COVID-19 salgını, çatışmalar ve çöl çekirgelerinin tarım arazilerine zarar vermesi gibi hususların mevcut durumu daha da kötüleştirdiğine işaret edildi.

Somali, Kenya ve Etiyopya’da çoğunluğu çocuk 14 milyon kişi açlık sınırında. Mevsimsel yağışların olmaması durumunda bu sayı 20 milyona ulaşabilir.

Sadece Afrika Boynuzu bölgesindeki gıda sorunu 5,7 milyon çocuğu etkilerken 1,7 milyon çocuk ise kalıcı gıda sorunu ile karşı karşıya.

Söz konusu üç ülkedeki gıda sorunu ile mücadele için en az 4,4 trilyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

AA/BRT