Doğan Özüşen: Ocak ayı maaşını alamayan personellerimiz var

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, ocak ayı maaşlarını alamayan belediye emekçileri olduğunun altını çizerek, yaşananların sokakta çöp toplayan, asfalt döken personelin suçu olmadığını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, emeklerinin karşılığını alamadığı için greve devam ediyor. Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

“YÖNETİM OLARAK 8 AYDA 6 KERE GREV YAPTIK”

Yaklaşık 4 yıldır aynı sorunları dile getirdiklerini ifade eden Özüşen, sendikada yönetim olarak 8 aydır görevde olduklarını, 6 kere grev yaptıklarını ifade etti. Belediye yönetiminin ekonomik tedbir aldığını görmek istediklerini belirten Özüşen, belediyedeki sorunların içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi.

“İSTİHDAMLAR AZALMIYOR, ARTIYOR”

Belediyenin ilgili yasalara uyması gerektiğinin altını çizen Özüşen, istihdamların azalmadığını, arttığını ifade etti. Belediye kalemlerinin incelenmesi gerektiğini, tasarruf yapılması gerektiğini vurgulayan Doğan Özüşen, sendika olarak önlerini görmek istediklerini belirtti.

“HER ÇEKİLEN AVANS VE BORÇ, KATKIDAN KESİLİYOR”

Her çekilen avans ve borcun bir sonraki devlet katkısından kesildiğini, bu nedenle belediye kasasına giren katkının azaldığını dile getiren Özüşen, belediyenin bu noktaya geleceğini yıllarca söylediklerini belirtti.

“OCAK AYI MAAŞINI ALMAYAN PERSONELLER VAR”

Ocak ayı maaşını alamayan personellerin olduğunu hatırlatan Doğan Özüşen, bankaya kredi ve taksiti olmayan insanın olmadığını, personelin borçlarını zamanında ödeyemediği için 700-1000 TL faiz ödediğini belirtti.

“SOKAKTA ÇÖP TOPLAYAN VE ASFALT DÖKEN PERSONELİN SUÇU YOK”

Kendilerine “belediyenin devletten alacağı var, başkan ne yapsın?” ifadesinin kullanıldığını kaydeden Özüşen, sokakta çöp toplayan ve asfalt döken personelin suçunun olmadığını söyledi.

Grevin amacının geciken haklar ve ekonomik tedbirler olduğunu belirten Özüşen, 4 iş günü sonra mart ayının geleceğini, aybaşı sonrası grevlerin şeklinin değişeceğini ve süresiz grev olacağını söyledi.