Doç. Dr. Ökten: Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız!

KKTC 14 Mart Tıp Bayramı törenine Türkiye’den konuk olarak gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasına müdahalesi sonrasında açıklama yaptı. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten" Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız " ifadelerini

İşte Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in paylaşımı şöyle:

"Dün 14 Mart Etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki hekimlerin ve sağlık sistemini ve cumhurbaşkanının “giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren Konuşmam esnasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi. Oradaki tüm meslektaşlarım ve KTTB yönetici ve tüm kurumlar tarafından konuşmamın devamı için dakikalarca alkışladılar, konuşmama devam ettim ve konuşmamın sonunda ise sağolsun meslektaşlarım ve misafirler yine dakikalarca ayakta alkışladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız."