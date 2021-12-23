Dizdarlı'dan Omicron açıklaması

Sosyal medya hesabından uyaran Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:
1- Omicron ülkemizde iki vaka olarak tespit edildiyse de bilmeliyiz ki bu sayı çok daha fazladır
2- Omicron diğer varyantlara göre 2 misli daha hızlı bulaşma ve dolayısıyla yayılma hızına sahiptir
3- Bulaşma hızındaki bu artışla toplum içerisinde daha çok insanın hasta olma olasılığı artıyor.
4- Semptomları özellikle aşısız veya booster dozlarını yaptırmamış olanlarda oldukça ağır geçiyor.
5- Daha önceden Covid geçiren insanların , Omicon’la tekrar hasta olma olasılıkları çok daha yüksektir.
6- Omicron’un , bilinen covid semptomlarına ek olarak en belirgin bulgusu boğaz kaşıntısıdır.
7- Omicron’un daha az öldürücü olduğu da belirginleşmeye başlamıştır. Ölüm oranı daha azdır. Ancak daha fazla insan hasta ettiğinden ölüm sayısının azalması beklenmemektedir.
8- Kapalı ortamlarda toplu olarak bulunmak hastalığın yayılması için en uygun koşulları sağlıyor. Lütfen yılbaşı etkinliklerinde dikkatli olalım
9- İlaç firmaları virüse karşı etkin ilaç üretme çalışmalarını yoğunlaştırmakta ve bazı firmalar acil kullanım onayı almakla beraber, Maske mesafe hijyen + aşı hâlen bilinen en iyi koruma kalkanlarımızdır
10- Hükümet hızlı yayılmaya karşı hazır olmak adına yatak ve sağlık personeli sayısını artırma çabası içinde olmalıdır.