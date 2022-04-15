Direksiyon başında gören şaşkına döndü!

İstanbul Maltepe'de küçük bir çocuk direksiyon başına geçerek trafiğe çıktı. Küçük çocuğun caddede otomobil sürdüğünü gören diğer sürücüler ise ilginç anları kameraya aldı.

Maltepe'de küçük bir kız çocuğunu direksiyon başında gören diğer sürücüler şaşkına döndü. Yanında yetişkin biriyle seyir halinde olan çocuğu görenler hemen kayda aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.