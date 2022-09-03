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Dipkarpaz'da 20 dönümlük makilik alan ve anızlar yandı

Dipkarpaz'da bugün Livana Otel Bölgesi yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Söz konusu yangın kontrol altına alındı.  Kaynak: Dipkarpaz'da yangın: 20 dönümlük makilik alan ve anızlar yandı

Dipkarpaz'da 20 dönümlük makilik alan ve anızlar yandı
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Dipkarpaz'da bugün Livana Otel Bölgesi yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Söz konusu yangın kontrol altına alındı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında  Dipkarpaz- Zaferburnu Anayolu'nda yol kenarından başlayan yangın geniş alana yayıldı. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki makilik alan ve anızlar yanarak zarar gördü.  

Yangına; polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı ve Dipkarpaz Belediyesi'ne ait iş makinesi ile müdahale ediliyor.  

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Fotoğraf: Fırat Borak

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