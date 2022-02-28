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DİN GÖR-SEN’in Miraç Kandili mesajı

DİN GÖR-SEN’in Miraç Kandili mesajı
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Din Görevlileri Sendikası (DİNGÖR-SEN) dün gece idrak edilen Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, ”Maalesef günümüzde tüm dünyanın içerisinde bulunduğu savaşlar ve zulüm düzenlerine baktığımızda, İslâm’ın getirmiş olduğu barış ve kardeşlik sistemine ne kadar da ihtiyacımız olduğunu bir kez daha iyi anlıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“Günümüzde Müslümanlar olarak, bizlere düşen vazife, hastalık, ekonomik kaygılar ve sıkıntılı analarımız da sabır ve namaz ile yüce Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmaktır.” denilen mesajda, Miraç Kandili’nin özelde ülkeye ve Anavatana, genelde tüm İslam alemine ve insanlığa barış, sağlık ve afiyet getirmesi temenni edildi.

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