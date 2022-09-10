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Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyü sakinleri eylem yaparak yol kapattı

Yol çalışmalarının durması nedeniyle Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyü sakinleri eylem yaparak yol kapattı.

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyü sakinleri eylem yaparak yol kapattı
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Uzun zamandır yol sorunlarının çözülmediğini, köylerine bozuk yollardan dolayı ambulans ve itfaiyenin çok uzun sürede gelebildiğini kaydeden köylüler, sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. 

Yol çalışmalarının daha önce başladığını ancak 3 kişinin mahkemeden ara emri alması nedeniyle yol çalışmasının durdurulduğunu aktaran köylüler, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep etti. 

Eylem sırasında pankart açarak seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar aylardır yol mağduru olduklarını dile getirdi. 

Eylem sırasında YDP milletvekili Talip Atalay, bölgeye gelerek, vatandaşlardan yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Mahkemeden alınan ara emri nedeniyle yol çalışmasının durduğunu söyleyen Atalay, yol çalışmasına ancak mahkemeden ara emri kalktığında, ya da arsa sahiplerinin yazılı izin verdiğinde devam edilebileceğini söyledi. Arsa sahipleri ile görüştüklerini söyleyen Atalay, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini aktardı.


Kaynak: Gündem Kıbrıs

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