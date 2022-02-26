Dikkatsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne – Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde, Murtaza SARI (E-40), yönetimindeki NP 946 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası, yol ve trafik güvenliği açısından Girne’den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT