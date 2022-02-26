Okan Dağlı’nın “G-82” koduyla Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Türkiye'den tetikçiler Kıbrıs'a rahatça girip cinayet işlerken, Kıbrıslı aydınlar Türkiye'ye giriş yapamıyor. Kıbrıs Sorununu öğrenmek isterseniz, bir de buradan bakın” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eski milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı’nın “G-82” koduyla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin engellenmesine tepkiler sürüyor...

CTP Milletvekili Doğuş Derya, kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, Falyalı cinayetinin zanlılarına işaret etti, “Türkiye'den tetikçiler Kıbrıs'a rahatça girip cinayet işlerken, Kıbrıslı aydınlar Türkiye'ye giriş yapamıyor” dedi.

Derya, “Kıbrıs Sorununu öğrenmek isterseniz, bir de buradan bakın” önerisinde de bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eski milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı, “Ülke aleyhine faaliyetler” anlamını taşıyan “G-82” kodu gerekçe gösterilerek dün Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapamadı.

Dağlı, 8 saat boyunca nezarette kaldığını açıkladı.

Dağlı ile birlikte, KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir'in de Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasaklanmış durumda.