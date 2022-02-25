Derya: Biz sizin diktatorya kurmanıza izin vermeyeceğiz!

CTP Milletvekili Doğuş Derya, "Halka hizmet götüren ve doğru düzgün çalışan birkaç belediyeyi de batık belediyelerin altına sokmaya çalışacaksınız! Siz kendinizi diktatör sanabilirsiniz de biz sizin diktatorya kurmanıza izin vermeyeceğiz!” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Derya, “Aldığı her belediyeyi istihdam kapısı olarak kullanarak ya zarar ettiren ya da batıran UBP, dünyadaki çağdaş yerel yönetim vizyonlarından çok haberdarmış gibi dayatma politikalarla geliyor” dedi.

“Bir kere bizim belediyeler yasamıza göre, belediyelerimiz, seçimle iş başına gelen başkanları ve belediye meclis üyeleri ile en az merkezi yasama ve yürütme organları kadar siyasi meşruiyete sahip yürütme organlarıdır” ifadelerini kullanan Derya, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Tüm çağdaş ülkeler yerel yürütme organları olarak belediyeleri daha da özerkleştirirken, merkezi yürütme organı olarak hükümetin belediyelere tepeden politika dayatması kabul edilemez!

Bunu da geçtim, Belediyeler yasamızın 11'nci maddesine göre "Birbirine sınırı bulunan iki veya daha çok Belediyenin birleştirilmesi belediye meclisleri tarafından kararlaştırılması" ile olur! Yani siz dışardan birileri talimat verdi diye, halkın seçtiği belediye meclis üyelerini ve başkanlarını keyfinize göre bypass edemezsiniz! Sırf belediyelere verilmesi gereken katkı payını vermemek için 2011'den beri nüfus sayımı yapmayacaksınız, pandemi ortaya çıktığı zaman ilk kestiğiniz belediyelerin katkı payı olacak, siyasi koltuk hesaplarınızla ortada devlet, anayasa, hukuk bırakmayacaksınız sonra da utanmadan halka hizmet götüren ve doğru düzgün çalışan birkaç belediyeyi de batık belediyelerin altına sokmaya çalışacaksınız! Siz kendinizi diktatör sanabilirsiniz de biz sizin diktatorya kurmanıza izin vermeyeceğiz!”