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Denktaş'tan olay açıklama!

Denktaş'tan olay açıklama!
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DP eski genel başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Denktaş, "Yıllarca korumak için uğraştığımız demokrasimiz can çekişiyor" dedi...

Denktaş'ın açıklaması şu şekilde:


İtibar, istikrar yerlerde sürünüyor. Yıllarca korumak için uğraştığımız demokrasimiz can çekişiyor. Halk neredeyse ekmek parasını hesaplarken koltuk hesabı peşinde koşanlar var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra DP yönetimi ile ilişkilerimi koparmıştım. O zaman bana kızan DP’li arkadaşlar "onurumu korurum" sözümle ne ifade ettiğimi herhalde şimdi anlamışlardır.

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