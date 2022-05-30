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Denizde yüzerken aniden fenalaştı

Denizde yüzerken aniden fenalaştı
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Boğulma tehlikesi geçiren Hasan Alkan yoğum bakıma alındı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.05. 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hasan ALKAN(E-80), sahilden yaklaşık 40 metre içerde deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs, görevli cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, otel sağlık görevlisi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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