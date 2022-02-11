Demirhan'da araç yayaya çarptı

Demirhan'da meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 16.40 sıralarında meydana gelen kazada 17 yaşındaki Alara Bent yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle;

10.02. 2021 tarihinde, 16:40 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, İbrahim HATİPOĞLU (E-59) yönetimindeki RB 522 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Demirhan'daki sürat kamerası önünde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmekte olan Alara BENT(K-17)'e çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Alara BENT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.