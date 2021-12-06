Cypfruvex'ten Narenciye Üreticilerine Yönelik Açıklama

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik LTD. 2021-2022 narenciye sezonunda ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru yayınladı.

Cypfuvex’ten yapılan duyuruda, “Mandora” (king) Mandalin ürününün üreticilerden dalında paketleme kalitesine göre alım sözleşmesi yapılarak 7 Aralık tarihi itibarıyla 2 bin 500 TL/Ton fiyattan ve ileride oluşacak piyasa şartlarına göre imzalanacak sözleşme tarihindeki fiyattan ürün alımı yapılacağı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, Greyfrut üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex sıkma (usare) tesislerinde değerlendirmek üzere bin 600 TL/ Ton fiyattan dalında ürün alınacağı belirtildi.

Limon üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex tesislerinde değerlendirmek üzere bin 200 TL/Ton fiyattan dalında ürün alınacağı da belirtilen duyuruda, ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilerin şirkete telefon ile veya şahsen müracaat edebilecekleri bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 22:08