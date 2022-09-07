Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili her türlü yasal hakkın kullanılacağına işaret ederek, halka, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yayımlara itibar etmeme çağrısı yapıldı.