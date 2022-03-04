Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Adası’nda Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir”dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı açıklama yaparak İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin ayrımcılığa karşı durma çabalarını ve bu gece gerçekleştirdikleri protestoyu takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında “Londra’daki Waltham Forest Council tarafından bize dayatılan ayrımcılığa karşı durma çabaları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne destek veren tüm derneklere ve insanlara en derin selamlarımı ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Adası’nda Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir.” ifadelerini kullandı.

“Bayrağımızı, kimliğimizi ve kültürümüzü inkâr ederek Kıbrıs’ta iki tarafın farklılıkları ile bir arada yaşayabileceği eşitlik zemininde sürdürülebilir bir uzlaşıya varılabilmesi mümkün değildir.” diyen Tatar, geçen yıl 15 Kasım’da meclisin izniyle çekilen KKTC bayrağına’yasak’ getirilmesi ve bayrağın zamanından önce kaldırılmasına atıfta bulunarak “ bu oldukça üzücüdür. Bu yanlışın düzeltilmesini ve sesimizin, ilgili taraflarca duyulmasını temenni ediyorum.” Ifadelerine yer verdi.

Tatar, protestoculara en içten selamlarımı göndererek bu ayrımcılığa son verme yolundaki kararlı tavırları için de şükranlarını sundu.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Britanyalı Kıbrıslı Türkler’in, bu gece Waltham Forest Belediyesi binası önünde Belediye Meclisi Lideri Grace Williams’a yönelik ikinci kez protesto düzenleyeceklerini duyurmuştu.