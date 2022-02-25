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Cumhurbaşkanı Tatar:Hiçbir savaşın sonucu, masum çocukların ve bebeklerin ölmesinden daha değerli değildir

Cumhurbaşkanı Tatar:Hiçbir savaşın sonucu, masum çocukların ve bebeklerin ölmesinden daha değerli değildir
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı

Tatar, Rusya-Ukrayna  yayımladığı mesajda, savaşın bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı söyle;

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal harekâtının ikinci günü geride kalırken, yaşanan sivil can kayıplarının ne yazık ki arttığını görüyoruz.

Savaşın kazananı olmaz. Uzun vadede kaybeden, tüm dünya insanlığı olur… Tarih boyu bu hep böyle gerçekleşmiştir…
Hiçbir savaşın sonucu, masum çocukların ve bebeklerin ölmesinden daha değerli değildir.

Savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyalogun ivedilikle galip gelmesini; yıkımın ve şiddetin yerini, sağduyu ve barışın almasını temenni ediyorum.”  SM/BRT

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