Cumhurbaşkanı Tatar, Vodafone Türkiye yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, Genel Müdür Sefer Tüz ve Genel Müdür yYrdımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında Telsim yetkililerine, KKTC’ye gösterdikleri ilgiden ve yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakabilmek adına uluslararası bir firmanın KKTC’ye yönelik duruşunu takdir ettiğini belirtti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay ise konuşmasında, Kıbrıs’taki en büyük uluslararası yatırımcı olarak burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Karaçay, Kıbrıs’a yönelik yatırımlarını sürdüreceklerini ve yeni genel müdürün de görevini başarıyla yürüteceğine olan inancını belirtti.