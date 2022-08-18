Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC‘de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sundu.

Barbarlık Müzesi’nin açılışı için KKTC‘de bulunan heyet ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkililerine de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türkü’nün bugünlere, çok acılar çekerek geldiğini ve müzeyi ziyaret edenlerin, Kıbrıs’ın yakın tarihini daha iyi anlayabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milyarlarla ifade edilen kitlelere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve turizmde Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi imkânlarını, zamanını ve kaynağını KKTC için ayırmasının önemini vurguladı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle turizmin, KKTC adına daha da gelişeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan öğrenci sayısında artış olmasını, hem moral hem de ilham kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ukrayna savaşı, pandemi ve ekonomik krizin etkilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC‘nin, Maraş açılımıyla Doğu Akdeniz’de sürdürülen Kıbrıs politikasına Azerbaycan gibi diğer dost ülkelerden de destek aldıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti için KKTC‘nin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ersoy, restorasyonu tamamlanarak bugün yeniden açılan Barbarlık Müzesi’nin, Kıbrıs tarihi açısından geçmişte yaşananların yeni nesillere anlatılması ve unutulmamasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

KKTC‘nin ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal yaşamının bir üst noktaya taşınması adına Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirten Ersoy, 2023 yılında başlatılacak Kıbrıs kampanyasının, hem hava trafiği hem turizm hem de tanıtım anlamında Türkiye Cumhuriyeti için birincil öncelikte olacağını aktardı.

Ersoy, ulusal ve uluslararası platformda KKTC kültürünün tanıtılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekleyerek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı binasında saat 15.00’te gerçekleşen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.