Cumhurbaşkanı Tatar, “Erken Uyarı ve Erken Eylem” seminerine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Erken Uyarı ve Erken Eylem” konulu seminere katıldı.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak dünya ile iletişim içerisinde çevre konularına hassasiyet gösteriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla KKTC Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” seminerine katıldı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nde yer alan seminerde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kurum ve kuruluşlarla küçük ve genç bir devlet olarak dünyanın bir parçası olunduğunu belirterek Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilen bir gün olan Dünya Meteoroloji Günü’nde dünyanın evrensel ve çağdaş normlarıyla uyum içinde yapılan çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke olarak yapılabileceklerin sınırlı olmasına rağmen gösterilen duyarlılıkla hep birlikte çalışmalar sürdürmenin ve hassasiyetlerin ortaya konması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınmanın dünyada yarattığı sıkıntılara dikkati çekti.

İki taraflı komite çalışmalarında da çevre konularında yapılabilecek iş birliğinin görüşüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile de bu konularda istişarede bulunulduğunu, hava sahanlığı, deprem gibi konularda bilgi alışverişi yapıldığını kaydetti.

Dünyanın, iklim ve küresel ısınma konularında gereken tedbirleri alması ve uygulaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak bu küçük devlette, dünyanın bize yaptığı haksızlıklara rağmen, dünya ile iletişim içerisinde bu konulara ve alınan kararlara hassasiyet gösteriyoruz.” dedi.

Meteoroloji Dairesi’nin büyük hizmetleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Baf açıklarında gerçekleşen deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan Deprem Komitesi toplantılarında depreme karşı ülkenin hazırlıklı olmasının öneminin ortaya konulduğunu söyledi.

Elektrik üretiminde santrallerde akaryakıt kullanımından vazgeçilmesi gibi çevreyi ve doğayı korumak adına karbon emisyonunu durdurabilmek amacıyla alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bilimsel anlamda kurumu güçlendirmek için çalışmalar yapılmasının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte ayrıca, Meteoroloji Dairesi’nden emekli olan personele plaketlerini takdim etti.