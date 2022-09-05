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Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve fahri doktora unvanı almak üzere Ankara’ya hareket etti.

Ankara temasları kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, orada fahri doktora törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre NTV özel yayınına katılarak Kıbrıs konusu ve son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da çeşitli dernek yetkilileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun düğün törenine de katıldıktan sonra yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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