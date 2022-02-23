CTP’li Fikri Toros: “Batı-Rusya çatışması bizi derinden etkiler”

Olası sıcak çatışma, yaptırım ve benzer dalgaların Kıbrıs'ı da etkileyeceği ifade ediliyor.

Ukrayna krizi konusunda ülkemizde de değerlendirmeler sürüyor.

Olası sıcak çatışma, yaptırım ve benzer dalgaların Kıbrıs'ı da etkileyeceği ifade ediliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Ukrayna merkezli Rusya-Batı çatışmasının Kıbrıs’ı da başta ticaret olmak üzere etkileyeceğini söyledi.

Fikri Toros, Ukrayna krizinin Kıbrıs’ı etkileyeceğine değinerek “ne alakası var?” diyenlere şu değerlendirmeyi yaptı;

“Türkiye bir NATO üyesidir ve Rusya’nın bu olası saldırısı, işgalinde başat motivasyonu nedir? Ukrayna’nın olası NATO üyeliği... Bu durumda Türkiye Rusya ile karşı karşıya kalmak durumunda… Uluslararası ticaret, turizm ve tüm işbirliği alanlarının etkilenme olasılığı yüksek; keza Güney Kıbrıs’ta da Rus yatırımcıların kurumsal ve bireysel seviyede kayda değer bir sermaye olduğu bellidir… Ve bunun da etki altına girmesi kaçınılmazdır. Eğer ülkeler karşı karşıya kalırsa.. Öyle görünüyor ki böylesi bir saldırıda da böyle olacaktır…”