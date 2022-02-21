CTP, sert ana muhalefete hazır: Ömürleri kısa

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin uzun soluklu bir hükümet olacağına inanmadıklarını ifade ederek sert ve güçlü bir ana muhalefet sergileyeceklerine işaret etti ve toplum aleyhine yasa ve uygulamalara izin vermeyeceklerini vurguladı.

Ortaklar anlaştı, hükümet kuruldu.

Cuhuriyetçi Türk Partisi (CTP) mecliste ana muhalefet görevini üstlenecek.

CTP’li kurmaylar öteden beri sert bir muhalefet sergileyeceklerinin sinyalini vermişti.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, “bir önceki hükümetin tamamen aynısı. Bu hükümetin başarılı olabileceğini düşünmüyorum.” dedi.

“BU HÜKÜMETTEN HALK LEHİNE BİR İŞ BEKLEMİYORUZ...”

Kıbrıs Postası’na konuşan Erdoğan Sorakın, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti hakkında şu değerlendirmeyi yaptı;

“Hükümete başarılar dilerim Kıbrıslı Türklerin lehine kararlar üretmesini geleceğinin şekillenmesi ile alakalı politikalar üretmesini bekliyorum ancak görüyoruz ki bir önceki hükümetin tamamen aynısı. Bu hükümetin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. 1 yıllık bir deneyim yaşadık: demokraside, ekonomide halkın alım gücünün geliştirilmesinde hiçbir şey yapmadıklarını da çok yakından gördük. Bu hükümetten halk lehine bir iş beklemiyorum. Uzun soluklu bir hükümet olacağını da düşünmüyorum ama bir erken seçimin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum…”

“BİZİ GERİYE GÖTÜRECEK UYGULAMA VE YASALARIN KARŞISINDA DURACAĞIZ”

“CTP, birçok kez ifade ettiğimiz gibi halkın lehine uygulama ve yasalara canı gönülden destek verecek anacak toplumsal menfaatler adına bizi geriye götürecek uygulama ve yasaların karşısında duracak ve ciddi bir muhalefet sergileyecek. CTP seçim sürecinde ifade ettiği gibi halkın alım gücünün korunması, işletmelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını sağlamak için elinden gelen tüm gayreti de gösterecek.

Seçim sürecinde ifade etiğimiz gibi yasa önerilerini de meclise götürecek ve geçmesi için de var gücü ile çalışacak.”