CTP PM üyesi Onur Olguner’in koronavirüs testi pozitif

CTP PM üyesi Onur Olguner koronavirüse yakalandığını duyurdu. Olguner sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Evimde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) üyesi Onur Olguner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğun açıklayan Olguner, "Evimde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim" dedi.

Onur Olguner'in açıklaması şu şekilde:

"Bu hassas dönemde sorumlu olmak adına her gün evden ayrılmadan önce ve eve döndüğümde yaptığım antijen testlerinden bu sabah yaptığım test maalesef pozitif çıkmıştır dostlar.

Evde yaptığım ikinci pozitif antijen üzerine hastaneye giderek yaptırmış olduğum PCR testi ise bu pozitifliği doğrulamıştır.

Doktorlarımıza güvenerek 2 doz Astrazeneca ve 1 doz Biontech aşımı zamanında gittim ve oldum. Bugün itibari ile herhangi bir baş ağrısı veya semptomum yok.

Sağlığım gayet yerinde, evimde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim.

Bu kadar dostumuzdan sonra evde kalma sırası bizde. Sağlıkla kalın dostlar."