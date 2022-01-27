CTP'nin gözü eski kalesinde

Erken genel seçimlerden önce Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için Aziz Kaya’yı aday gösterdiğini açıklayan CTP’nin, Girne Belediye Başkanlığı için Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi’yi aday gösterceği öğrenildi.