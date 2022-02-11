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CTP MYK toplanıyor

CTP MYK toplanıyor
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CTP-MYK saat 17:00’de toplanacak. Gündemde koalisyon, hükümet ve UBP ile bugün yapılan görüşme ve bilgilendirme olacak…

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 17:49
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