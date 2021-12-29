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Covid Kıb-Tek'e sıçradı

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Covid Kıb-Tek'e sıçradı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Pozitif çıkan çalışan temaslılarının zorla işe çağrıldığı iddia edilirken, iddialar bir amirlik yetkilisi tarafından yalanlandı.

Temaslılara bileklik takıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ise Sağlık Bakanlığı’na ve kurum yetkililerinin gerekli önlemleri alması konusunda çağrı yaptı. Özkıraç “Bizim için en önemli şey sağlıktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 21:14
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