Covid Kıb-Tek'e sıçradı

Kıbrıs Türk Elektrik Kumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Pozitif çıkan çalışan temaslılarının zorla işe çağrıldığı iddia edilirken, iddialar bir amirlik yetkilisi tarafından yalanlandı.
Temaslılara bileklik takıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ise Sağlık Bakanlığı’na ve kurum yetkililerinin gerekli önlemleri alması konusunda çağrı yaptı. Özkıraç “Bizim için en önemli şey sağlıktır” dedi.Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 21:14