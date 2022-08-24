Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi'ni kapattırmayacağız

Sabah saatlerinde Lefkoşa'ya eylem alanına gelmek üzere yola çıktılarını ancak Geçitkale'de Polis tarafından alı konulduklarını belirten Coşkun, araçlarına el konulduğunu, kendilerinin ise yılmadıklarını ve yürüyerek de olsa, Meclis önüne gelerek haklarını arayacaklarını vurguladı.

Ses Kıbrıs'a konuşan Coşkun, 'Dipkarpaz Belediyemizi asla kapattırmayacağız' dedi.