Sabah saatlerinde Lefkoşa'ya eylem alanına gelmek üzere yola çıktılarını ancak Geçitkale'de Polis tarafından alı konulduklarını belirten Coşkun, araçlarına el konulduğunu, kendilerinin ise yılmadıklarını ve yürüyerek de olsa, Meclis önüne gelerek haklarını arayacaklarını vurguladı.
Ses Kıbrıs'a konuşan Coşkun, 'Dipkarpaz Belediyemizi asla kapattırmayacağız' dedi.
Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi'ni kapattırmayacağız
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Karpaz Belediyesi'ni kapattırmayacaklarını vurguladı.
Sabah saatlerinde Lefkoşa'ya eylem alanına gelmek üzere yola çıktılarını ancak Geçitkale'de Polis tarafından alı konulduklarını belirten Coşkun, araçlarına el konulduğunu, kendilerinin ise yılmadıklarını ve yürüyerek de olsa, Meclis önüne gelerek haklarını arayacaklarını vurguladı.
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