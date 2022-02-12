Çin, Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği COVID-19 hapının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı ilaç için acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve kullanımına koşullu onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği ifadeleri yer aldı.

İki ayrı antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşimi olan Paxlovid'i kullanan hastaların etkilerini dikkatle gözlemesi gerektiğini hatırlatan idare, şirketten ilaçla ilgili araştırmaları sürdürmesini, onay için belirlenen sürelere uymasını ve araştırma sonuçlarını zamanında bildirmesini istedi.

Hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 88 azalttığı tespit edilmişti

Pfizer, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ilacın COVID-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.

Geçen ay yapılan laboratuvar çalışmalarında hapın COVID-19'un bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in 12 yaş ve üstü, ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti