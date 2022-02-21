Çin faiz indirim döngüsüne ara verdi

Küresel piyasalar haftaya Asya’dan Ukrayna endişeleriyle adım artarken, ağır satış baskısı altındaki hisse senetlerine Biden-Putin zirvesine ilişkin haberler bir destek çıktı. Çin Merkez Bankası (PBOC) gösterge faizi sabit tuttu. Çin’de kritik ağır sanayi tesisleri yeniden üretime hız vermeye hazırlanıyor, metaller arasında nikel dikkat çekici. Çinli emlak şirketlerinin hisseleri yine hırpalanırken, Güney Kore’nin ihracat verileri küresel talebin dirençli kaldığına işaret ediyor.

Dünyanın sıkılaşmaya başladığı dönemde para politikası vanasını tersine hareket ettiren Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) giriştiği faiz indirim hamlesinin devamı en azından bu ay gelmedi.

Ticari bankaların en güvenilir müşterilerine sunduğu taban faizi gösterge kabul eden banka, bu oranı 1 yıl vadede yüzde 3,70 düzeyinde sabit tuttu. LPR kısaltmasıyla ifade edilen oran geçen ay 10 baz puan indirilmişti.

Altyapı hamlesine hazırlanan Çin ekonomisinde büyüme irtifa kazanamazsa, yeni indirimlere kesin gözüyle bakılıyor. Gıda fiyatlarının eksi büyüdüğü, tüketici fiyatlarının yüzde 1’in altında arttığı ülkede merkez bankasının nispeten geniş hareket alanı bulunuyor.

ÇİN EMLAK SEKTÖRÜNDE YENİ ENDİŞE

Çinli emlak şirketleri üzerinde gezinen kara bulutlar yine yoğunlaştı.

Orta büyüklükteki inşaat şirketi Zhenro’nun son derece beklenmedik koşullarda tahvil borcunu ödeyemeceğini açıklaması sektör hisselerinde soğuk duş etkisi yarattı.

Bloomberg Çin Emlak Endeksi haftaya yüzde 3 dolayında kayıpla başladı. Ağırlığını inşaat şirketlerinin oluşturduğu çöp tahvil piyasasında ise getiriler yeniden yüzde 20’nin üstüne tırmandı.

Piyasa nazarında sağlam görünen Zhenro, henüz iki hafta evvel geri ödemeyi yapacağını kaydetmişti. Şirket satış gelirleri açısından en büyük 30 şirket arasında yer alıyor.

Ciroları azalan ve finansmana erişimleri hükümet tarafından kısıtlanan görece zayıf şirketler, getirilerin tırmanması dolayısıyla daha da can yakıcı faiz oranlarıyla yüz yüze bulunuyor.

GÜNEY KORE İHRACATINDA POZİTİF TABLO

Güney Kore’nin ihracatı içinde bulunduğumuz ayın ilk 20 gününde yüzde 13,1 arttı.

Günlük ihracat ortalamasının geçen ay seviyelerini koruduğu göz önüne alındığında veriler genel olarak pozitif sayılabilir. Öte yandan petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak ithalat büyümesi çift haneli yüksek hızını korudu, oran yüzde 12,9 oldu.

Sektörel bazda özellikle petrokimya ve yarı iletkenler canlı görünüyor. Tedarik zincirlerinin kritik ülkesi her ay an az 10 milyar dolarlık çip satıyor. Petrol ithalatına neredeyse tamamıyla bağımlı ülke, petrokimya alanında dünyanın en gelişmiş bazı tesislerine ev sahipliği yapıyor ve ihracatta hatrı sayılır pay sahibi.

ÇİN'İN BAİSE KENTİNDE BÜYÜK ALÜMİNYUM TESİSLERİNDE ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Çin’de giriş çıkışlara kapatılan Baise kentindeki devasa alüminyum tesisleri Kovid önlemlerinin kaldırılmasıyla yeniden faaliyete geçti.

Çin’in 40 milyon ton civarındaki birincil alüminyum çıktısının 2 milyon tona yakınını söz konusu kent gerçekleştiriyor.

Londra ve Şanghay’da stokların azaldığı dönemde, böylesine kritik üretim üssünün geçen ay sonu kapatılması arz endişelerini derinleştirmişti.

Çin’in ağır sanayi üretimine ilişkin diğer pozitif gelişme Olimpiyat oyunlarının sona ermesi oldu. Özellikle Pekin ve çevre eyaletlerde kurulu çelik tesislerinin yeniden tam kapasiteyle çalışmasının önü açıldı. Hebei, Tianjin, Pekin üçgeninde en az 300 milyon tonluk çelik kapasitesi bulunuyor.

Olimpiyatlarda hava kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ağır sanayi tesislerinden üretimlerini yavaşlatmaları talep edilmiş, uymayanlara idari ceza uyarıları yapılmıştı.

NİKEL 10 YILIN ZİRVESİNDE

Nikel vadelileri son 10 yılın zirvesine çıktı. Elektrikli araçların yarattığı talep rüzgarını arkasına alan kritik metal, Ukrayna krizi dolayısıyla ortaya çıkan arz endişeleriyle tırmanmaya devam ediyor. Asya seansında bu sabah 24545 dolara kadar çıkan vadeli kontrat fiyatı sanayi metalleri arasında yılın en çok yükseleni konumunda.

Rusya’nın dünya nikel arzındaki payı yüzde 5-7 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Bloomberg HT