Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan sanığın cezası 23 Şubat’ta açıklanacak

Merkezi Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun ceza kararı 23 Şubat'ta açıklanacak.

Merkezi Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı.

Hüseyin Mehmetoğlu’nun 3 Kasım 2020 tarihinde cezaevine giriş yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet ‘Suboxon’ hap ile yakalanmıştı.

Sanık, gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, “Cezaevine yasaklı eşya sokmak” ve “Görevini kötüye kullanmak” suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı.

Dava, ceza kararı açıklanmak üzere 23 Şubat’a ertelendi.