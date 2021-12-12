Casus davasında yeni gelişme

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Erman Çitim dün yeniden askeri mahkemeye çıkarıldı. Çitim mahkemeye ambulans ile geldi. Çitim'in tutuklanmasının ardından, sağlık problemi yaşadığı ve hastanede polis gözetiminde tutulduğu öğrenildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Müfettişi Ulaş Ursavaş, zanlının aleyhine alınan bir günlük tutukluluk süresinde evinde bulunan ve açılamayan kilitli kasanın, zanlının huzurunda çilingir ile açıldığını ve içinden mini kasetler çıktığına vurgu yaptı.

Zanlının ikinci bir gönüllü ifade verip, kritik görev ve kurumlarla ilgili ciddi iddialarda bulunduğunu, ayrıca ifadesinde 5 kişinin adının geçtiğini belirten Ursavaş, tüm bu hususların araştırılacağını kaydetti.

Ursavaş, telefondaki verilerin alınmasının ardından meseleyle bağlantısı olan başka kişilere de ulaşılabileceğini anlatarak, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.