Candan: “Lefkoşa’daki Mağusa kapısı bir an önce açılmalı”

CTP Milletvekili Armağan Candan, adanın hem kuzey hem de güneyinde yapılacak olan “Barış ve Çözüm için Tüm Yollar Açılsın” eylemine katılım çağrısında bulundu. Candan, Mağusa kapısının açılmasının, Metehan kapısındaki yükü azaltacağına dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Lefkoşa’daki Mağusa Kapısı’nın geçişelre açılması ve araçlı geçişlerin başlamasının, Metehan kapısındaki yükü azaltacağına dikkat çekti.

Kapının geçişlere açılmasının, iki tarafa da ciddi kolaylıklar sağlayacağını, bu ekonomik buhran içinde bir nefes olacağını ifade eden Candan, “Cumartesi saat 11.30’da Kuğulu Park'ta toplanıp kapıya gidiyoruz ve tüm taraflara bu kapının bir an önce açılması için gerekenleri yapma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de, cumartesi günü yapılacak iki toplumlu “Barış ve Çözüm için Tüm Yollar Açılsın” eylemine katılım çağrısında bulunmuştu.

Kuzey’de, Kuğulu Park’ta saat 11.30’da, Güney’de ise, Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda toplanacak olan eylemciler, saat 12.15 sularında, Çağlayan’da bulunan Mağusa Kapısı’nın da yer aldığı ara bölgedeki barikatların her iki tarafında karşılıklı olarak bir araya gelecekler.

Ardından burada, Eylem Komitesi temsilcileri tarafından, “yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması” taleplerini içeren ortak bildiri okunacak. Eylemciler, ara bölgenin her iki tarafından balonlar bırakacak.

Ortak bildiri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) temsilcisine sunulacak.