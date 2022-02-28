Çam kese böceği ile mücadele sürüyor

İskele Belediyesi’nin çam kese böceği ile mücadelesinde biyolojik ilaç kullanılıyor.

Ormanların sürekliliğini tehdit eden, insan sağlığını olumsuz etkileyen çam kese böceğine karşı İskele Belediyesi’nin mücadelesi sürüyor. İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarında, çam kese böceğinin önüne geçmek için ilaçlamalarına başlayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, vatandaşlardan gelecek talebe de ücretsiz yanıt verecek.

BİYOLOJİK İLAÇLAMA YAPILIYOR

İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele ve 17 köyünde, çam kese böceğine karşı verilen mücadele kapsamında 21 Şubat’ta ilaçlamalarına başlayan İlaçlama Birimi, mezarlıklarda, okullarda, parklarda ve daha birçok yerde bulunan çam ağaçlarını listesine aldı. Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yönteminde ise yüzde yüz biyolojik ilaçlar kullanılıyor ve kimyasal hiçbir etki içermiyor. Kullanılan biyolojik ilaçlama sayesinde ise ormanda yaşayan canlılara ve insanlara hiçbir zarar verilmemekle birlikte ekolojik denge de korunmuş oluyor.

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN TALEPTE BULUNABİLİRSİNİZ

Öte yandan evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşlar İskele Belediyesi’ne başvurarak ücretsiz ilaçlama talep edebilecek. İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0542 853 26 35/ 0548 810 11 77 numaralı telefonu arayabilecekler.