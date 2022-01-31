Çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak!

Sadıkoğlu, bugün yapılan toplantının ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.

Sadıkoğlu, aralarında Vakıflar İdaresi ve İskele Belediyesinden yetkililerin de bulunduğu geçici bir yönetim kurulu oluşturulacağını söyledi.

Sadıkoğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin tahliyesine başlanacağını ifade etti.

Bakımevinde 32 yaşlı olduğunu ve 9 kişinin Covid-19 tetinin pozitif çıktığını dile getiren Sadıkoğlu, bakımevindekilerin Özok Yurdu’na götürüleceğini pozitif olanların hastaneye sevk edileceğini kaydetti.

Sadıkoğlu, karantina ve tedavi süreçlerinin ardından bakımevindekilerin Mağusa’da özel bir bakımevine yerleştirileceğini aktardı.

Sadıkoğlu, Binanın durumunun iyi olmadığını tadilat veya yeniden yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, çalışmaların 3 ay içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin 3 günden beridir çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Sadıkoğlu, bakımevindeki çalışanların mağduriyetinin giderileceğini ve maaşlarının ödeneceğini aktardı.

Sadıkoğlu, bakımevinin İdamesinin İskele Belediyesi’ne verileceğini sözlerine ekledi.