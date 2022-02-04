Çaldığı laptopu satamadan yakalandı

Lefkoşa’da sirkat meselesinden tutuklanan zanlı Junior Thierry Makan Agbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı.
Polis, 12.10.2020 tarihinde Şht.H. Akdeniz Sokak Blok 17 d.43 adresinde park halinde bulunan Hamitköy'de sakin vatandaşa ait Nissan Juke marka araç içerisinden Lenovo marka V310 model laptobunu sirkat ederek Mağusa'da faaliyet gösteren bir bilgisayar dükkanında konu bahsi Laptobu satmak istediğini belirtti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.