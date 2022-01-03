Çakıcı, Pilli'yi istifaya çağırdı

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar skandaldır, Pilli'yi istifaya davet ediyorum” dedi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları” hakkındaki karara tepki göstererek, " Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar skandaldır, Pilli'yi istifaya davet ediyorum” dedi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin beşincisini bugün saat 11.15'te Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

Hastane çalışanlarına tedavi gören hastaların da eşlik ettiği eylemde, davul ve alkışlar eşliğinde toplanıldı ve daha önceki eylemlerde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı önüne kazık yerleştirildi. 5. Kazıklı eylemde önceki eylemlerden farklı olarak Çav Bella şarkısının Kıbrıs versiyonu hep bir ağızdan okunarak, Sağlık Bakanlığı'nın tutumu protesto edildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 2019 yılında ilki imzalanan protokol gereği ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlıların tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ancak 12 Ocak'ta süresi dolacak olan protokolün yenilenmemesinin beraberinde pek çok sorunu getireceğini belirterek, bağımlı hastalara karşı gösterilen duyarsızlığa sert tepki gösterdi.

Pembe Köşk eylemlerinin siyasi bir amaç taşımadığının altını çizen Çakıcı, "Bizler hastalarımız ve sağlık konusunda alınan yanlış kararlara tüm halk adına tepki göstermek adına buradayız. Bu yalan dolan memlekette susmak bize göre değil. Hastalar ölüme terk edilirken, hastaneler kapatılırken, emekçiler kapıya konulurken, birileri geri çekileceğimizi sanıyorsa yanılıyor. Bizim kimseden korkumuz yoktur. Davamızda haklıyız ve bunun için vazgeçmeyeceğiz. Yalnız hastanemiz için değil tüm insanlarımız için mücadele edeceğiz" dedi.