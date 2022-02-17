Cahit Falyalı: Oğlumla ilgili ortaya atılan iddialar tamamen asılsız

Çatalköy’de evine giderken şoförü Murat Demirtaş ile beraber öldürülen iş insanı Halil Falyalı’nın babası Sözcü Gazetesi’ne konuştu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan Cahit Falyalı, oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. "Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi:

“Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler”