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Buz gibi havada bu su için kuyruğa giriyorlar

Buz gibi havada bu su için kuyruğa giriyorlar
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Uludağ'da oteller bölgesinde çeşmeden su doldurmak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta saatlerce sıra bekliyor.

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 2

Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor. Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor.

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 3

Su dolduranlar soğuk havaya rağmen bu sudan vazgeçmiyor. 1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili oluyor.

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 4

Bu suyun kalitesini bildikleri için su doldurmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz. Uludağ'da kar var, hava sıcaklığı da 5-10 derece arasında değişiyor. Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 5

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 6

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 7

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 8

Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu - 9

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