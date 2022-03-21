Büyük Set Resifi’nin dördüncü bir kitlesel mercan ağartmasıyla karşı karşıya

Avustralya iklim raporuna göre, 2021 dünya okyanusları için kaydedilen en sıcak yıldı. Ülkenin Büyük Set Resifi’nin sadece altı yıl içinde dördüncü bir kitlesel mercan ağartmasıyla karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Büyük Set Resifi Deniz Parkı yetkilileri, haftalık bir güncellemede, deniz parkının çoğunun yaz boyunca “önemli ısı stresinden” etkilendiğini ve bazı bölgelerde su sıcaklıklarının 2-4 santigrat dereceye kadar çıktığını söyledi.

Havadan yapılan araştırmalar, tüm mercan kolonilerinin çeşitli yerlerde beyaza boyandığını gösterdi ve bazı bölümlerde mercanların öldüğüne dair rapor hazırlandı.

“Resifin durumu giderek korkunçlaşıyor”

James Cook Üniversitesi’nde Deniz Biyolojisi Uzmanı Dr. Jodie Rummer, rapora göre okyanusların her saniye patlayan yedi atom bombasına eşdeğer ısı emdiğini tespit ettiğini söyledi.

Rummer, “Giderek korkunçlaşıyor ve resifin kontrollü bir laboratuvar ortamında yaşadığı koşulların kombinasyonunu bile simüle edemediğimiz bir noktaya geliyor” dedi.

Avustralya’nın muhafazakar hükümeti, bu yıl su kalitesini, resif izlemeyi ve habitat korumasını iyileştirmeye yönelik harcamaları 1 milyar A$ (738 milyon $) artırmasına rağmen, dünyanın en geniş mercan resifini kurtarmak için yeterince çaba göstermediği için eleştiri yağmuruna tutuldu.