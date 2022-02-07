Büyük kesintiye son 24 saat

24 saat sonra ülkenin tamamına hiç bir koşulda enerji verilemeyecek.
12 bin ton akaryakıt siparişi veren Kıb-Tek için gemi Teknecik açıklarında bekletiliyor.
Yakıtı gönderen firma 7 Milyon 400 bin Dolar bugün ödeme yapılmazsa yarın elektrik olmayacak.
Şu anda Kıb-Tek'in kasasında 400 bin dolar bulunuyor.
7 Milyon dolar ise ödeme yapmak için açık.
Bu arada Kıb-Tek'in Maliye Bakanlığı'ndan 163 milyon TL alacağı bulunuyor fakat Maliye Bakanlığı da yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapmıyor.Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 13:41