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Bütün belediyeler kaosa sürükleniyor

CTP Genel Başkanı Erhürman, Cumhuriyet Meclisi önünde, belediye emekçileri sendikaların eyleminde basın açıklaması yaptı. Erhürman," Birleşen birleşmeyen bütün belediyeler kaosa sürükleniyor" dedi.

Bütün belediyeler kaosa sürükleniyor
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediye Reformu dedikleri komiteden olgunlaşmadan geçirdikleri tasarıyı meclise getirdiler. Antidemokratik yaklaşım hak ve özgürlükleri üzerinden de sergileniyor.

"YASA TASARISINI ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ"

Erhürman, belediye emekçilerinin tutuklandığına dair bilgilerin geldiğini belirterek, “Birleşen birleşmeyen bütün belediyeler kaosa sürükleniyor ve eylem hakkı da gasp ediliyor” dedi.

Erhürman, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı ile ülkede kaos yaratacağını kaydederken, “Gelecekteki birkaç yıl bu sıkıntıları aşmak için uğraşacağız” dedi.

Erhürman,”Personelin nereye gideceğini, hizmetin sunulamayacağını, birleştirmenin Anayasa’ya uygun olmadığını ve Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimizi anlatacağız” dedi.

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