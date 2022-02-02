Bulut Akacan sosyal medyadan duyurdu

Babası Mehmet Akacan’ın kurşunlanması olayıyla ilgili açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, “Babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim” diyerek, konuyla ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini, yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Akacan, yapılan saldırının “insanlığa sığmadığını” söyleyerek, “Bulut Akacan ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mafya bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 17:18