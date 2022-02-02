banner38

Bulut Akacan sosyal medyadan duyurdu

Babası Mehmet Akacan’ın kurşunlanması olayıyla ilgili açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, “Babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim” diyerek, konuyla ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini, yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Bulut Akacan sosyal medyadan duyurdu
banner37
banner23

Babası Mehmet Akacan’ın kurşunlanması olayıyla ilgili açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, “Babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim” diyerek, konuyla ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini, yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Akacan, yapılan saldırının “insanlığa sığmadığını” söyleyerek, “Bulut Akacan ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mafya bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 17:18
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Teminatla serbest bırakıldı
Teminatla serbest bırakıldı
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3