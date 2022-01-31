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Bulut Akacan'ın babası Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı!

Bulut Akacan'ın babası Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı!
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Beylerbeyi’nde bugün saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda, iş insanı Bulut Akacan'ın babası 67 yaşındaki Mehmet Akacan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayda yaralanan Mehmet Akacan kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. 

Girne’de bulunan Akacan Elegance binasında faaliyet gösteren Farinelli Bar’da 8 Temmuz 2020 tarihinde havaya ateş açılmıştı. Mehmet Akacan'ı bacağından yaralayan ve bara silahlı saldırı düzenleyen şahsın aynı kişi olduğu Kıbrıs Postası’na gelen bilgiler arasında.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...

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