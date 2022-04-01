Bugün genel grev ve eylem var!

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.



Grev ve bu çerçevede gerçekleşecek eyleme KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hür-İş’e, Türk-Sen’e ve Dev-İş’e bağlı sendikalar, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Mec-Sen destek veriyor.

Bu arada sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzeri ekmek dağıttı.