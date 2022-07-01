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Bu yolu kullanacakların dikkat etsin !

Bu yolu kullanacakların dikkat etsin !
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Güzelyurt Kalkanlı Yolu çalışmalar için kapatılıyor

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle bu geceden itibaren 6 Temmuz’a kadar kapalı olacak.

Karayolları Dairesi'nden yapılan duyuruda, Güzelyurt Kalkanlı Anayolu’nun saat 20.00'den itibaren 6 Temmuz 24.00’e kadar trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Söz konusu sürede, Güzelyurt- Girne istikametinde seyredenlerin ODTÜ KKTC Kampüsü içerisindeki alternatif yolunu; Girne’den Güzelyurt istikametinde seyredenlerin ise Kalkanlı köyü içerisindeki alternatif yolu kullanması tavsiye edildi.

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