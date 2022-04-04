Ukrayna-Rusya savaşında 40'ıncı güne girildi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'yı Kiev yakınlarındaki bölgelerde 'soykırım' yapmakla suçladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı 40. gününde devam ediyor.

Rus güçleri dün Karadeniz'deki liman kenti Odessa'da rafineri ve yakıt depolarını vurdu. Luhansk ve Donetsk'e yönelik saldırıların da arttığı belirtiliyor.

Rus askerlerinden 1 Nisan'da kurtarılan, Kiev yakınlarındaki Buça şehrindeki yıkık binalar ve ceset dolu sokaklar burada yaşanan savaşın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Zelenski: Görüntüleri aklım almıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti.

Zelenski, Amerikan CBS televizyonuna bağlanarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusların çekilmesinin ardından Kiev çevresindeki yerleşim birimlerinde ortaya çıkan sivil cesetleri ve yıkımla ilgili görüntüleri değerlendiren Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu ölümlerde dahli bulunan tüm komutanların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, "Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki" yorumunu yaptı.

"Elbette ki bu bir soykırım"

Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşananların "soykırım" olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Zelenski, şu yanıtı verdi:

"Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu'nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21. yüzyılın Avrupası'nda oluyor."

Savaşın kesinlikle bitmesi gerektiğini dile getiren Zelenski, binlerce insanın öldürüldüğü durumda barışa razı olmadığını ancak başka bir yolun olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, "Bir başkan olarak söylüyorum yüz binlerce, milyonlarca insanın ölmesini istemiyorsak, diyalogdan başka bir yol yok" dedi.

Rusya: Buça'da yaşananlar provakasyon

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Buça'dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü.

Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça’dan tamamen çekildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 31 Mart'ta Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.

Bu nedenle, Buça'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.

Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır."