Bu aşılar çocuklara geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

Yaklaşık 1 aydır tedariği için Cumhurbaşkanlığımız ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin büyük uğraş verdiği özel çocuk aşıları bugün ülkemize ulaştı.

AB destekli gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz

Pfizer- BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı.

Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve

çocuklarımızın Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla

paylaşacaktır.

Özel çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için kurumumuz hiç ara vermeden çalışmalarına devam etmektedir.