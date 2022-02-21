Bomba ihbarı asılsız çıktı

Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde iki şüpheli çanta için bomba ihbarı yapıldı.

Yapılan ihbar üzerine bomba inceleme uzmanları olay yerine gelen bomba imha Ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldıktan sonra şüpheli çanta kontrollü şekilde imha edildi. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yaptığı açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına bırakılan iki şüpheli bavulun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındığını belirtti. Açıklamada, akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edildiği ve bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandığı belirtilerek olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.